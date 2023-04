Riapertura a sorpresa per i Giardini del Poio

Riaperti ieri a sorpresa, dopo diversi mesi di chiusura i Giardini del Poio, angolo suggestivo e molto apprezzato dai fabrianesi specie nella calda stagione. "Per la riapertura – spiegavano ieri dalla pinacoteca civica Bruno Molajoli – abbiamo scelto una testimonial d’eccezione: la Madonna dell’Umiltà di Francescuccio di Cecco. L’ iconografia mariana di inizio XIV secolo la raffigurava appunto seduta a terra, solitamente su un cuscino, con il Bambino in braccio, a differenza della Maestà che la ritraeva in trono. Tale scelta iconografica era dovuta agli ordini mendicanti, che la volevano umile e più vicina alla gente. Pertanto eccola seduta sotto un tiepido sole primaverile ai Giardini del Poio, che da oggi troverete aperti nei seguenti orari: dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18". Resta invece ancora chiuso l’Oratorio della Carità, tra il Loggiato San Francesco e il Teatro Gentile. Manca il personale a tenerlo aperto per carenza di fondi. Una questione che non ha mancato di sollevare critiche e polemiche. Per il 25 aprile l’Oratorio della Carità, o come la chiama l’assessore alla Cultura e Turismo Andrea Giombi, la Cappella Sistina di Fabriano è stato eccezionalmente riaperto. "Nella prossima variazione di bilancio di giovedì (prevista oggi, ndr) – spiega l’assessore Andrea Giombi - verranno impegnate risorse per mantenere aperto con costanza questo bellissimo luogo e il Museo dedicato a Guelfo con all’interno opere di De Chirico. Ricordo la possibilità del biglietto unico che ha il compito di coinvolgere le persone nel nostro bellissimo centro storico. Ci sono da vedere tanti altri gioielli come il museo della carta la Pinacoteca con la casa di Ester, il museo delle biciclette, il gonfalone con la mostra di fumetti, la chiesa barocca di San Benedetto, lo spazio espositivo dietro la Cattedrale, di opere in miniatura e i giardini del Poio".

Ha appena riaperto il museo delle biciclette in via Della Ceramica: ospita ben 50 due ruote d’epoca. Alla collezione di Luciano Pellegrini si è unita quella di Valentino Agostinelli. Il museo sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30. Ingresso ad offerta. Già per il ponte del 25 aprile sono stati diversi i turisti che hanno scelto Fabriano per trascorrere alcuni giorni di relax. L’obiettivo è quello di riuscire a intercettare visitatori per più giorni. Ma mentre la Pinacoteca resterà aperta il primo maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, non sarà altrettanto per il Museo della Carta che come ogni lunedì resterà chiuso.