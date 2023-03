Riapertura Ztl, il sindaco tira dritto "Sui cantieri ascolteremo tutti"

No alla riapertura al traffico di corso della Repubblica, ma saranno valutate le richieste delle associazioni di categoria per i cantieri che si apriranno in centro.

Tira dritto la giunta Ghergo nonostante la richiesta dei commercianti, che hanno costituito un nuovo comitato, di riaprire la ztl. È quanto emerso durante l’incontro avvenuto martedì pomeriggio tra l’amministrazione comunale (presenti gli assessori Pisani, Vergnetta, Nataloni e Giombi) e associazioni datoriali sulla base dei confronti periodici concordati dalla Giunta e dalle categorie all’inizio del mandato Ghergo. Sul tavolo l’andamento della situazione economica, i flussi in centro storico, la calendarizzazione dei prossimi eventi ma anche i lavori da fare. "Abbiamo subito posto l’attenzione – spiega il presidente della Cna Maurizio Romagnoli - sui prossimi cantieri previsti per la sistemazione delle fognature nella parte bassa del centro storico. Visto l’impatto che i lavori potranno generare in merito alla corretta fruizione dell’area, abbiamo chiesto con forza di essere puntualmente aggiornati su inizio, caratteristiche e durata degli stessi, al fine di poter studiare con congruo anticipo soluzioni, soprattutto a livello di viabilità, che possano comunque permettere il regolare utilizzo dei parcheggi e il flusso dei clienti nelle attività commerciali e artigianali presenti in centro. I cantieri previsti fra qualche mese tra piazza Garibaldi e via Ramelli dunque, uniti alla chiusura al traffico di corso della Repubblica, ci hanno spinto a chiedere agli assessori presenti un nuovo incontro in tempi brevi, non appena saranno note maggiori informazioni sui lavori. Di fronte alla ferma volontà della Giunta di tenere chiuso il corso al traffico veicolare prima di nuove valutazioni che la stessa si è resa pienamente disponibile a discutere in merito quando occorrerà organizzare i cantieri – rimarcano il responsabile sindacale Marco Silvi e il referente per il centro Christian Magnoni - abbiamo comunque chiesto da subito di poter lasciare libero accesso ai fornitori e di rivedere il piano complessivo dei parcheggi e la tariffazione, per agevolare al massimo le soste brevi". I rappresentanti Cna hanno apprezzato la "scelta dell’amministrazione di puntare forte sul titolo di Città Creativa Unesco per dare maggiore spinta e valorizzazione ad alcuni importanti eventi come Fabriano in Acquerello e lamostra mercato dell’artigianato a settembre".