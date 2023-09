Riapre il punto Coal a Torrette: più moderno ed ecosostenibile

Giovedì 21 settembre riapre a Torrette di Ancona in Via Tronto 4B il Supermercato Coal. Un punto

vendita storico per il gruppo marchigiano con sede a Camerano che opera in 6 regioni con oltre 300 punti vendita. Il negozio è un importante punto di riferimento per il quartiere ed è presente in questa location sin dagli anni 70. Coal in questo caso ha proceduto ad abbattere il vecchio immobile e ricostruirlo completamente con una soluzione architettonica di grande impatto moderna ed efficiente con il massimo utilizzo di materiali ecosostenibili e per il risparmio energetico. In un’area di vendita di oltre 1000 mq è stata data grande attenzione al mondo del deperibile (punto di forza del gruppo) in special modo ai settori ortofrutta e carni. La nuova struttura è completa in tutti i reparti con un’ampia scelta assortimentale a cui sono stati aggiunti nuovi servizi prima non presenti come la gastronomia calda, la pizzeria e la cioccolateria. Sul fronte occupazionale, sono ben 30 le maestranze presenti. Alessandro Buoso direttore generale di Coal sottolinea che questa nuova apertura si inserisce in un grande progetto iniziato da alcuni anni di riqualificazione della rete con l’obiettivo di offrire ai propri consumatori maggiori servizi ed un’esperienza di spesa moderna e conveniente. In questo contesto di modernizzazione delle strutture un ruolo importante è dedicato alle produzioni locali alle quali viene riservata un’attenzione particolare in piena sintonia con slogan di catena che recita Orgogliosi del Territorio.