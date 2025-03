Riapre la chiesa della Misericordia

Riapre al pubblico la chiesa di Santa Maria della Misericordia. Oggi – dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 – lo splendido scrigno d’arte tornerà visitabile, grazie alle visite organizzate dalle associazioni Pro Castelferretti e Templari d’Italia. L’edificio era rimasto chiuso per alcuni lavori urgenti. Attraverso l’Art Bonus è stato già possibile ristrutturare il tetto, eliminando così le infiltrazioni d’acqua per preservare un importante patrimonio storico e religioso. L’intervento è stato completato nei giorni scorsi, insieme alla realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche e l’impermeabilizzazione del basamento, per preservare la chiesa, risalente al XV secolo, dall’umidità. I contributi sono arrivati da Bcc – che recentemente ha devoluto 32mila euro – e da altre realtà del territorio, come Marche Multiservizi Falconara, Rotary Falconara e Pro Castelferretti anche grazie ai commercianti del paese, cui si aggiungono le donazioni di privati cittadini. Per il primo stralcio, investimento di circa 39mila euro. Ne serviranno altrettanti, però, per riqualificare il pannello degli affreschi di San Sebastiano e San Girolamo.