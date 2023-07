Riapre la chiesa di Portonovo Volontari e guide professionali

di Claudio Desideri

La chiesa di Santa Maria di Portonovo riapre al pubblico le sue porte millenarie. Ieri è stata infatti sottoscritta la convenzione per la sua riapertura, tra la Soprintendenza archeologica, il Fai marchigiano e la Regione Marche. Il documento è stato sottoscritto ad Ancona, alla presenza del sindaco Daniele Silvetti nella sede della Soprintendenza, dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, dalla Soprintendente Cecilia Carlorosi, e dalla Presidente del Fai Marche, Alessandra Stipa.

"Restituiamo alla fruibilità dei turisti e dei marchigiani una delle perle del nostro territorio – ha detto il governatore Acquaroli – Una collaborazione tra istituzioni e associazionismo che contribuisce a superare una carenza del nostro diffusissimo patrimonio culturale che spesso resta non fruibile proprio per la sua grande diffusione". La chiesa verrà aperta alle visite dal giovedì alla domenica dalle ore 17 alle 19.30, nei mesi di luglio e agosto e da settembre, con lo stesso orario dal venerdì alla domenica.

"Questo accordo a tre – ha evidenziato la Presidente del Fai Stipa – permette di riaprire la chiesa non solo con i volontari del Fai ma anche con guide professionali di Federagit, grazie al contributo della Regione Marche, che illustreranno il monumento in italiano, tedesco e inglese. Saranno anche organizzati eventi curati dall’associazione in collaborazione con le realtà locali". La Stipa ha poi letto un messaggio inviato per l’occasione dal presidente nazionale Fai, Marco Magnifico, nel quale viene evidenziato l’impegno dei volontari per la riapertura della Chiesa "in risposta ad un’emergenza, a una sollecitazione giunta dalla Soprintendenza ed anche dal sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi".

I diritti di immagine del monumento restano di esclusiva competenza del Ministero per i beni culturali. Fai e Regione potranno svolgere attività di promozione, utilizzando a titolo gratuito le immagini della chiesa, da divulgare attraverso i vari canali di comunicazione. Le spese per le attività saranno a carico del Fai che provvederà anche al mantenimento del decoro del bene. La Regione Marche mette a disposizione per questo progetto, per il 2023, un importo di 15mila euro. Un accordo questo, voluto dalla Soprintendenza, "che permetterà di valorizzare al meglio uno dei monumenti romanici più importanti delle Marche – ha sottolineato la Soprintendente Calorosi – Un bene di proprietà demaniale su cui i nostri uffici investono da decenni risorse professionali e finanziarie per tutelare, conservare e valorizzare al meglio il monumento".

Un monumento la cui riapertura era attesa da tempo soprattutto ad Ancona. "Ringrazio la Regione, il Fai e la Soprintendenza per questa riapertura – ha detto il sindaco di Ancona Daniele Silvetti – che rappresenta un’opportunità che i cittadini, i turisti e gli studiosi chiedono da tempo e che abbia una sua continuità nel tempo. A questa, è nostra intenzione collegare altre aperture, in altri contesti come il teatro romano, cui stiamo lavorando". Nel corso della conferenza un ringraziamento è stato anche rivolto al Consorzio la Baia di Portonovo che "con la sua collaborazione operativa contribuisce alla riapertura della chiesa".