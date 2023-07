Riapre la chiesa di San Domenico Finalmente i lavori dopo il terremoto

di Claudio Desideri

Riapre San Domenico. Finalmente, dopo nove mesi di chiusura forzata a causa dei danni subiti dal sisma che ha colpito Ancona lo scorso 9 novembre, una delle chiese più belle ed importanti della città riaprirà le sue porte in piazza del Plebiscito. I lavori sono stati avviati ieri e ci vorranno circa due settimane per consentire alla chiesa di tornare alle sue funzioni durante la seconda settimana di agosto, comunque prima di Ferragosto, giorno in cui si celebra la festa dell’Assunta. Più che felici i padri Domenicani che con il loro Ordine sono presenti ad Ancona dal XIII secolo e che in vari momenti hanno temuto di essere, causa prolungamento della chiusura, trasferiti ad altra città. "Dobbiamo accontentarci di questa soluzione provvisoria che metterà comunque in sicurezza la chiesa – ha detto al Carlino padre Antonio Olmi, Superiore dei Domenicani – E’ stato un periodo abbastanza lungo con un momento in cui c’è stata per la prima volta, nella nostra presenza ad Ancona, un momento in cui non vi era certezza sulla riapertura. Poi fortunatamente la precedente amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile, ha reperito dal bilancio i fondi necessari per metterla in sicurezza, riaprirla al culto e ai turisti, con un importo di 94mila euro".

La chiesa sarà riaperta e sicura ma ci sono da diversi anni ancora molti lavori da fare, assai più consistenti che richiedono un impegno di spesa che, come ci ha detto padre Antonio, "non è facile reperire in un bilancio comunale nè regionale, per cui ci vorrebbe un intervento dello Stato. Non è qualcosa che riguarda solo l’area del centro storico ma tutta Ancona dal punto di vista religioso, storico, culturale e turistico. Questo edificio, di fatto, rappresenta un patrimonio di interesse nazionale e sarebbe veramente un peccato vederlo a lungo chiuso in una sua parte".

Interventi e lavori complessi e così costosi da trovare soluzione in misure specifiche come il Fec o nel Pnnr. Per il momento sono stati avviati questi lavori che consistono nella stesura di un’ulteriore rete protettiva in tessuto sotto la volta della chiesa, la parte più sensibile alle scosse, in aggiunta a quella già esistente collocata dopo il sisma del 2016. Verrà inoltre costruito un passaggio protetto che dall’ingresso di piazza del Plebiscito si snoderà per 11 metri verso il centro della chiesa per rendere ancora più sicura la zona d’ingresso che resterà, a parte il corridoio, interdetta al passaggio. Di fatto un terzo della chiesa, quella verso piazza del Plebiscito, resterà inaccessibile al pubblico. Positivo in ogni modo che san Domenico, per quanto "ridotta" torni ad essere luogo di culto per la comunità cristiana anconetana, molto legata ai Domenicani, e luogo museo con le sue splendide tele del Guercino e del Tiziano, le sue innumerevoli statue del Varlè, e la Pietà di Sanzio Blasi. Questo luogo, inoltre, rientra nel tour turistico cittadino ed è tra i primi ad essere visitato proprio per la sua vicinanza al porto e allo scalo delle navi da crociera. L’auspicio è che dopo decenni di attese vi sia, non troppo lontano nel tempo, un intervento definitivo che dia a questa chiesa, vecchia di trecento anni, la possibilità di essere visibile e fruibile in tutta la sua bellezza.