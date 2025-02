Riapre la "Madonnina": "Nell’anima del pesce"

Il 24 febbraio riapre la Madonnina del Pescatore con il nuovo menù firmato Cedroni-Abbadir: ‘Le spine: un viaggio attraverso l’anima del pesce’. "Ogni spina plasma il piatto con un sapore unico. Così come la struttura ossea di un pesce ne definisce il movimento, allo stesso modo influenza le sue qualità organolettiche. La spina è il punto di origine di un gusto che cambia a seconda di come viene interpretato" spiega chef Cedroni. Attraverso tecniche innovative la spina viene trasformata in un elemento centrale dell’esperienza gastronomica, presente nel piatto con declinazioni diverse, come brodi, infusi, cialde croccanti o estratti di sapore puro.

"Se ogni piatto racconta una storia, la spina è il cuore narrativo di ogni preparazione a base di pesce. La sua forma, la sua consistenza ed il suo profilo gustativo determinano il carattere della pietanza - prosegue -. Le spine ci insegnano che ogni elemento ha un valore, anche quello che siamo abituati a ignorare. In natura, la spina è ciò che dà forma e sostegno al pesce, ne guida i movimenti e ne custodisce la memoria. In cucina, diventa il ponte tra passato e futuro, il segreto di un gusto più profondo, il segno tangibile di un approccio sostenibile e consapevole". Ogni anno lo chef Due Stelle Michelin riapre con un menù tutto nuovo dove poter assaggiare piatti che rappresentano un vero e proprio viaggio culinario tra gusti, odori e sapori unici. Una cucina basata da sempre sull’innovazione quella dello chef Moreno Cedroni e del suo collaboratore Luca Abbadir, con cui studia i piatti da proporre in ogni minimo particolare, curandone anche la presentazione. Un lavoro importante quello che entrambi perseguono per alzare ogni anno l’asticella di quello che è già un’eccellenza: sapori che arrivano anche grazie alle coltivazioni dell’orto marittimo che lo stesso Cedroni ha allestito di fronte al suo ristorante. Un vero e proprio Lab quello allestito in Tunnel, il laboratorio di ricerca e sviluppo che si propone di convogliare il meglio della tecnologia applicata alla cucina. Cedroni è reduce anche della partecipazione, come giurato, alla trasmissione televisiva Celebrety Chef e oltre alle riconferme dei premi, tra cui la seconda Stella Michelin, ha ottenuto anche il ‘Premio Ospitalità di Sala’, grazie all’impegno della moglie Mariella Organi.