Riapre la strada sotto ai Tre Archi: "Da oggi torna la viabilità normale"

Dopo quattro mesi di chiusura, si potrà transitare sotto la porta all’ingresso delle mura cittadine. I Tre Archi riaprono oggi dopo i disagi e a chiusura del cantiere partito a inizio settembre. "Finalmente ci siamo. Da oggi ritorna la normale viabilità in via Matteotti e quindi per raggiungere l’ospedale, ad esempio, non sarà più necessario transitare per piazza del Comune o via Ungheria quando la piazza è pedonale – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Sono trascorsi ieri i 21 giorni richiesti dalla legge per il consolidamento del calcestruzzo che unisce la carreggiata stradale di via Leopardi e la volta centrale di Porta Vaccaro, quella resa pericolante dal maltempo di giugno. Con apposita ordinanza della polizia locale, è di nuovo possibile transitare sotto ai Tre Archi. Resta invece ancora chiusa qualche giorno la viabilità sopra perché il termine dei 21 giorni per il consolidamento di quest’intervento scadranno domani. Dopodiché la Bc Appalti di Osimo potrà asfaltare il tratto di strada sul quale si è intervenuto e, infine, consentire la riapertura del traffico regolare da via Cappuccini a via Leopardi. Vorrei rassicurare sui pannelli che al momento campeggiano sulla facciata frontale dei Tre Archi. Sono stati apposti in via precauzionale ma quando, a primavera, interverremo con i fondi Pinqua dal Pnrr per l’abbellimento di Porta Vaccaro, l’ingresso a San Marco tornerà alle sue origini. Intanto, dopo oltre 10 anni, sono stati tolti i ponteggi nelle tre volte, che erano un vero sfregio". Aperto da questa settimana il bando per i commercianti del quartiere di San Marco penalizzati dalla chiusura dei Tre Archi.