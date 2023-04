Riapre lo storico bar Veneto Sabato inaugura il nuovo Out of "Sfida nella città che amiamo"

Nuova vita per il bar Veneto: si chiamerà ‘Out of’ e a gestirlo saranno Danilo Carra e Leonardo Spoletini, due amici 38enni già titolari dell’Out of di Senigallia. Rinasce così il bar Veneto di via Montebello, uno dei locali più storici della città, chiuso da 3 anni. Un locale sfitto che ora è pronto a decollare. La pavimentazione del locale sarà la stessa di una volta, coi colori bianchi e rossi di sempre. A cambiare, però, saranno il menù, i baristi e, ovviamente, l’atmosfera. A rilevarlo, sono due anconetani: "Siamo pronti – fa sapere Carra – Apriremo sabato e non vediamo l’ora". La saracinesca si aprirà alle 11. Poi, la chiusura alle 13 e l’apertura ufficiale alle 17. Il bar rimarrà aperto tutti i giorni dalle 7.45 alle 2 di notte (la domenica, solo orario serale: dalle 17 alle 2). Carra e Spoletini sono molto conosciuti a Senigallia. Con loro, ci sarà pure Giovanni Paolini. Qui, in piazza Simoncelli, hanno gestito un american bar, che è stato poi distrutto dall’alluvione dello scorso settembre. "Era da un po’ di tempo che avevamo in mente di aprire un secondo locale ad Ancona. Poi, però, l’alluvione ha distrutto il nostro locale principale a Senigallia e abbiamo deciso di trasferirci definitivamente ad Ancona. Anche perché noi siamo anconetani e amiamo questa città". Carra è davvero legato al bar Veneto. Lo ricorda lui stesso, ripercorrendo gli anni del liceo: "Frequentavo l’istituto nautico e durante le ore di educazioni fisica l’insegnante ci portava al palazzetto di via Veneto. Quindi – prosegue – passavo spesso davanti a questo bar e a volte mi fermavo e prendevo qualcosa per merenda". Dalle colazioni ai pranzi veloci, passando per aperitivi e dopocena: è ricca l’offerta dell’Out of, che dietro al bancone conta più di 500 bottiglie: "Prima, c’erano 4 vetrate. Noi, invece, ne abbiamo realizzata una in più. Sono circa 130 i metri quadrati di spazio". Diversi i posti a sedere, quasi una sessantina.

Fuori, ci sono già piante e fiori pronti ad accogliere la clientela. "All’esterno, metteremo forse 8 tavoli, per un totale di una ventina di posti. Abbiamo ricevuto l’apprezzamento di colleghi e cittadini, siamo davvero soddisfatti. Un ringraziamento speciale va al proprietario del negozio, Franco Antonini Lanari".

Nicolò Moricci