Riapre oggi alle 10 il parco zoo: saranno grandi le attrazioni

Da una festa all’altra. Se il centro si animerà con il Carnevale, al Parco Zoo Falconara si riapriranno i battenti per la stagione 2025. È infatti in programma proprio oggi, a partire dalle 10, la riapertura al pubblico del giardino zoologico marchigiano per portare i visitatori alla scoperta di oltre 200 esemplari tra mammiferi, rettili e uccelli di tutto il mondo.

E come raccontato nei giorni scorsi, ci sarà subito una piacevole sorpresa. E ovvero, un cucciolo di saki dalla faccia bianca, scimmia originaria delle foreste brasiliane, venuto alla luce nelle scorse settimane. Non solo questo, ovviamente, ma anche un ricco cartellone di appuntamenti dedicati al mondo della scuole e alle famiglie. In occasione della riapertura, sin da oggi sarà possibile acquistare in biglietteria l’abbonamento stagionale che consente prezzi agevolati e vantaggi.

Nel mese di marzo il Parco Zoo Falconara sarà aperto tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 10 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17); nei weekend operativo anche il ristorante con pranzo a buffet. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.parcozoofalconara.com.

Un’occasione imperdibile per poter vedere da vicino tutti gli animali.