"Riaprite il parcheggio della stazione di Castelferretti": l’appello di Rsa Filt Cgil Rsa Filt Cgil e Collettivo lavoratori logistica chiedono l'interessamento dell'amministrazione per riaprire il parcheggio della stazione ferroviaria di Castelferretti, in degrado, che potrebbe beneficiare circa 80 lavoratori impiegati in appalto.