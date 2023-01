"Riaprono la caccia ai lupi perché stanno decimando i cinghiali dei cacciatori"

"Con tutti i problemi (veri) che affliggono la nostra società, siamo costretti ancora una volta a tornare sull’argomento “lupo” e lo facciamo purtroppo dopo l’ennesima strage compiuta ai danni di questo affascinante quanto indispensabile predatore, avvenuta qualche giorno fa all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, lungo la strada che porta da Bolognola ad Acquacanina, dove tre lupi sono stati investiti con un fuoristrada guidato da un noto allevatore del posto. Gli animali stavano percorrendo la strada, obbligati dai muraglioni di neve accumulata ai suoi bordi a seguito delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi, quando è sopraggiunto il fuoristrada dell’allevatore che, dalla dinamica che hanno ricostruito gli inquirenti, sembra che li abbia dapprima inseguiti e poi travolti volutamente! Due lupi sono morti sul colpo, mentre il terzo, una femmina, peraltro dotata di radio collare, perché il Parco ne monitorava gli spostamenti, è stata trasportata d’urgenza al Centro Recupero di Monte Adone a Bologna, specializzato nel soccorso e recupero dei lupi feriti, dove è ricoverata in prognosi riservata. Ogni anno vengono uccisi in Italia centinaia di lupi, con armi da fuoco, investimenti stradali, tagliole e lacci, bocconi avvelenati ecc…, e considerando che in base al recente censimento effettuato da Ispra, la loro popolazione si aggira intorno alle 3.300 unità in tutto il Paese, si comprende quanto la specie sia ancora oggi a rischio di estinzione! Malgrado tutto questo, non si placa invece la campagna mediatica di terrore e di odio ai danni di questo prezioso animale, corredata da proposte di leggi, come quella depositata alla Camera dei Deputati dai consiglieri regionali di maggioranza Rossi e Bilò, che ne richiedono perfino la riapertura alla caccia! Ma chi ha veramente interesse a demonizzare, ed a creare un perenne clima di odio e di paura nei confronti del lupo, tanto da indurre il Governo Meloni a modificare la Legge n. 15792 per permettere ai cacciatori di effettuare le loro battute di caccia anche dentro i centri abitati e nelle aree protette? Semplice: proprio i cacciatori! Perché il lupo sta svolgendo alla perfezione il suo “lavoro” di predatore, cibandosi delle sue prede naturali, che sono il cinghiale ed il capriolo, che però sono anche tra le prede più ambite dai cacciatori! In particolare, con i cinghiali, i lupi stanno letteralmente decimando gli individui più giovani (i cd. “rossicci” e gli “striati”) e le femmine, che sono quelli più facili da catturare".

Danilo Baldini,

delegato Lac per le Marche