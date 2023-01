Riaprono le scuole "De Amicis" Anche una raccolta di foto storiche

È ufficiale: riaprono le scuole De Amicis. Il plesso scolastico di corso Amendola, interessato da diversi mesi dai lavori, riaprirà a breve. Il cantiere – s’intuisce – è in dirittura d’arrivo e il Comune, intanto, lancia una raccolta di foto storiche dell’istituto elementare, in cui sono cresciute tantissime generazioni di anconetani. A farlo sapere, in una nota stampa diffusa ieri, è l’assessorato dorico alle politiche educative, al cui vertice c’è Tiziana Borini. All’interno degli spazi delle De Amicis, sono in corso da due giorni la consegna e la sistemazione dei nuovi arredi, nonché la pulizia dei locali. E così come è stato fatto le scuole Mercatini, l’assessorato – come dicevamo – ha lanciato l’iniziativa ‘Mi ricordo le De Amicis…’. L’invito è rivolto a tutti gli anconetani che hanno frequentato nel corso degli anni questo istituto. L’idea che parte dall’Amministrazione è semplice: è cioè quella di consegnare una foto (che poi verrà restituita) all’Ufficio servizi scolastici ed educativi per l’approntamento di una mostra storica sulla scuola in vista della prossima riapertura. Una mostra che saluterà quindi il nuovo plesso, per i cui lavori sono stati stanziati finanziamenti per un importo pari a 2milioni 617mila euro. Un intervento certamente complesso, lungo e alquanto impegnativo per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico. Il cantiere, che interessa una parte di corso Amendola e una fetta di via Cesare Battisti era iniziato poco più di un anno fa e aveva comportato la dislocazione delle classi delle De Amicis in svariati altri plessi scolastici anconetani.

Nicolò Moricci