"Riattivate la campana di Falconara Alta". Residente lancia raccolta di firme sul web

Dalle parole ai fatti. Ora la battaglia per la torre civica diventa una petizione su www.change.org, lanciata ieri e già sottoscritta da trenta persone, non solo residenti, nella sezione "Riattivate l’orologio del quartiere ‘Borgo di Falconara Alta’". La raccolta DI firme digitale è stata promossa da Massimo Vannucci, lo stesso residente che, qualche giorno fa, aveva creato un gruppo Facebook dedicato, al fine di mobilitare il fronte dei favorevoli al ripristino della campana. Una campana che suonava novantasei volte al giorno, prima della diffida di due cittadini nei confronti del Comune, "costretto" a impartire un ordine allo storico custode della torre, Adriano Malatesta: va "silenziata", in quanto sono lamentati danni biologici ed economici, la svalutazione degli immobili. "Per 229 anni, l’orologio del nostro amato quartiere ‘Borgo di Falconara Alta’ ha segnato il tempo della nostra vita quotidiana – spiega Vannucci nella petizione online –. Ha suonato le sue ore, i suoi rintocchi, diventando una parte fondamentale della nostra identità comunitaria. Ora, qualcuno lo ha zittito. Questo non è solo un orologio. È un simbolo del nostro patrimonio e della nostra storia. È un punto di riferimento che ci ricorda chi siamo e da dove veniamo. Il silenzio dell’orologio non è solo una perdita per noi residenti a lungo termine, ma anche per le future generazioni che perderanno questo legame tangibile con il passato di Falconara Marittima. Chiediamo alle autorità locali di riattivare l’orologio del quartiere ‘Borgo di Falconara Alta’. Non permettiamo che la voce del nostro passato venga cancellata. Facciamo sentire la nostra voce e salvaguardiamo il nostro patrimonio storico". Siamo stati facili profeti, sul Carlino, nel prevedere l’imminente partenza della raccolta firme-petizione e la protesta si sta allargando. Sarebbe pronta anche un’assemblea pubblica, da realizzare mercoledì sera, nei locali del Mutuo soccorso. Ma non si esclude, appunto, un coinvolgimento della politica per il tramite della consigliera di maggioranza, Giorgia Fiorentini. Intanto le ragioni di chi ha firmato la petizione sono chiarissime, "per conservare la memoria storica legata all’orologio e ai rintocchi del tempo che passa, di Falconara Alta", si legge. O ancora: "Perché mi piace che ci sia attenzione ai monumenti storici anche nella mia città".

Giacomo Giampieri