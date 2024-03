Riattivato il semaforo in centro

È stata la volta buona per il ripristino del semaforo all’incrocio tra via Bixio e via IV Novembre. E, come anticipato dal Carlino, già dalle prime ore del mattino di ieri, la ditta esterna che gestisce la pubblica illuminazione della città è intervenuta con un elettricista per riaccendere l’impianto. Nei giorni scorsi, infatti, ricevute le segnalazioni, il Comune era andato in pressing per chiedere di riattivare il dispositivo il prima possibile. Un dispositivo che, in assenza dei pilomat (fuori uso da mesi), può fungere da deterrente onde evitare il passaggio incontrollato dei veicoli. Il semaforo era stato spento un mese fa (24 febbraio) in occasione della sfilata di Carnevale e, fino a ieri, mai più riacceso, senza una comunicazione ufficiale alla cittadinanza. Tanti falconaresi avevano sollecitato azioni più incisive, per scongiurare che le auto continuassero a sfrecciare a zig zag tra le persone e, soprattutto, in orari di isola pedonale. Si ricorderà, infatti, che oltre al semaforo, l’origine dei problemi è da ricercare nei pilomat non funzionanti, ma anche nei comportamenti indisciplinati di automobilisti che ignorano cartellonistica, una transenna posizionata (solo a volte) e, quando acceso, il semaforo stesso che vieta il passaggio.