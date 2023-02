"Ricadute enormi sul territorio Grande idea da esportare ovunque"

Congratulazioni e l’augurio di prosperare per altrettanti anni (e anche di più). Alberto Rossi incassa complimenti per la "longevità" dell’azienda che gestisce, ma soprattutto recensioni più che positive sul nuovo progetto Eagle. Apre Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona: "Avrà ricadute enormi sul territorio in termini occupazionali, di creazione del valore e di valorizzazione del porto. Abbiamo ascoltato numeri incredibili: quello che più mi ha impressionato sono i 180mila chilometri di risparmio delle automobili, se si riuscissero a spostare i traghetti nella nuova area del progetto. Un progetto che riflette il carattere di Alberto, un imprenditore che insegna e sta insegnando al territorio come fare impresa". Prosegue il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, prima a prendere parola sul palco e a "benedire" un progetto "che coniuga la rigenerazione urbana di un’area importante all’interno del porto alla sfida – da vincere - della sostenibilità".

Per arrivare al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli che plaude la Frittelli Maritime Group per lo straordinario traguardo ("Auguri sinceri all’azienda e al presidente Rossi") e parla del ruolo del pubblico per accompagnare i privati negli investimenti: "Ritengo sia nevralgico: dobbiamo mettere gli imprenditori nelle condizioni di dare il loro meglio, sostenendo e rendendo competitivo il sistema economico. A questo discorso si legano gli investimenti per le infrastrutture e per l’intermodalità, porto-aeroporto-interporto che devono dialogare con il trasporto su ferro e gomma". Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, insiste. "Il pubblico ha il compito di creare infrastrutture hardware, dare servizi a chi ha già scelto il territorio e fungere da motore per gli investimenti. In Eagle c’è piena sinergia tra pubblico e privato". E tocca poi ai big della politica, come Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati e già ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ("Il progetto è veramente un segno dell’Ancona che guarda al futuro") ed Edoardo Rixi, viceministro al Mit, secondo il quale "Eagle andrebbe esportato in altre realtà portuali perché è una grande idea per rilanciare le aree dismesse. Guardiamo con attenzione ad operazioni di questo tipo, specie se fatte da aziende con 120 anni di storia, che uniscono l’innovazione alla creazione e condivisione di energia". Una platea d’eccellenza in un Teatro delle Muse gremito. Nel pomeriggio anche una tavola rotonda su Green Economy e logistica come strumenti di crescita e sostenibilità portuale, grazie ai contributi di professionisti, tecnici e accademici quali il magnifico rettore della Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori.

