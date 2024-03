Ricatto alla ex: "Paga o faccio vedere le tue foto", assolto

Ricattata da un ex con il quale si era lasciata da cinque anni. Stando alla denuncia sporta dalla vittima, una 40enne italiana, l’uomo, di pochi anni più giovane, l’avrebbe contattata per chiederle del denaro per non rendere pubbliche delle sue foto in atteggiamenti intimi e fatte nel periodo in cui erano stati insieme, nel 2011. L’ex, un allenatore sportivo anconetano, le avrebbe fatto avere una lettera in cui le avrebbe scritto: "Faccio pubblicare le tue foto se non mi dai 2mila euro". Nella missiva avrebbe indicato anche la modalità del pagamento, di lasciare il denaro in una cassetta delle lettere. La 40enne avrebbe pagato ma poi, intimorita che potesse continuare, lo ha denunciato. L’uomo, difeso dall’avvocato Alessia Bartolini, è finito a processo per estorsione ma ieri la giudice Maria Elena Cola lo ha assolto perché il fatto non sussiste. Delle foto non si è trovata traccia, non c’erano messaggi o telefonate fatte dall’imputato che privassero il ricatto è un testimone della difesa ieri ha confermato che il giorno del pagamento del denaro, l’imputato si trovava al lavoro con lui. Solo la lettera ricevuta poteva essere una prova ma la donna, nella rabbia del momento, l’aveva poi distrutta. Il processo, durato otto anni, ha trovato una fine in primo grado. La vittima era parte civile con l’avvocato Angelica Carla Popoviciu Palmieri. L’imputato si era sempre professato innocente. Nella sua disponibilità, dopo gli accertamenti disposti, non erano emerse foto osé della ex compagna né sul cellulare né su altri dispositivi informatici. La loro relazione era durata circa un anno.