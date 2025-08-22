Ricatto hard a un minore: "Ora paga"

"Domani lasciaci 30 euro sul bus, sennò diffonderemo le tue foto osè". Era questo il tenore dei messaggi Instagram che uno studente jesino, vittima di cyberbullismo, riceveva periodicamente da un anno ormai. All’inizio la vittima, per paura, ha lasciato dai 20 ai 30 euro ogni volta, ma poi, stanco di ricatti e minacce, si è rivolto ai genitori e agli insegnanti, vincendo il pudore e confessando tutto. Gli inquirenti hanno avviato le indagini e in poco tempo sono arrivati ai ‘compagni’ del ragazzino, un gruppo di adolescenti – alcuni minorenni altri maggiorenni –, denunciandoli. Tutto è iniziato nella primavera dello scorso anno, quando il ragazzino minorenne è stato adescato e tratto in inganno da un finto profilo social: dietro a quella che sembrava una dolce ragazza c’era un gruppo di adolesenti, che lo hanno tenuto a lungo sotto scacco. Ma la polizia, a cui si è rivolto il genitore della vittima, insieme al personale scolastico, a cui il ragazzino, stanco delle minacce ha confidato la brutta vicenda, hanno posto fine a ricatti ed estorsioni.

La polizia del commissariato di Jesi ha avviato le indagini e denunciato un gruppetto di giovanissimi del posto, alcuni dei quali minorenni, ritenuti responsabili di minacce e richieste di denaro via Instagram. Lo facevano dopo la condivisione, sotto inganno, di immagini intime che la vittima pensava di aver inviato alla ragazza mai esistita.

Ad aprile scorso, lo student,e accompagnato dal padre e da una docente, è andato in commissariato raccontando tutto. Dietro quella ragazza così affabile si nascondeva un gruppo di adolescenti che, dopo aver ottenuto foto intime della vittima, ha dato avvio a un meccanismo estorsivo strutturato, con richieste di pagamento reiterate e precise modalità di consegna del denaro, anche tramite mezzi pubblici locali (gli autobus). Con il supporto della polizia postale di Ancona, e il coordinamento della procura ordinaria e della procura per i minorenni, gli agenti del commissariato jesino, guidato da Alessio Damiani, hanno ricostruito ogni fase, individuando account digitali, numeri telefonici e dispositivi usati per l’estorsione. Quindi sono risaliti agli indirizzi Ip di accesso, all’identità degli intestatari delle Sim coinvolte, e alla localizzazione degli smartphone, tutto sequestrato durante le perquisizioni domiciliari. Temendo che i contenuti fossero diffusi, la vittima aveva inizialmente ceduto al ricatto, ma dopo aver riflettuto e capito di essere vittima di quel cyberbullismo di cui aveva sentito parlare anche a scuola, dagli stessi poliziotti, ha deciso di confidarsi in famiglia e con gli insegnanti, e chiedere aiuto. E così, grazie ai poliziotti, i responsabili sono stati incastrati e saranno chiamati alle loro responsabilità, e la vittima è potuta uscire dall’incubo che viveva da oltre un anno.

Sara Ferreri