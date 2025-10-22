Riccardo Di Segni: "In fuga dai nazisti. Cresciuti con lui"

"Edoardo, da bambino, giocava con i miei fratelli. Sua madre, che sapeva chi fossero, gli aveva detto: puoi giocare con loro ma non chiedergli chi sono. Dopo quarant’anni la mia famiglia ha riscoperto e riallacciato questo rapporto, le occasioni di incontro sono state numerose ed è emersa tutta l’umanità e il calore umano di don Edoardo". Sono le toccanti parole del capo rabbino di Roma, Riccardo Di Segni, nel giorno dell’ultimo saluto all’amatissimo cardinale Edoardo Menichelli, don Edoardo per tutti. Stamattina alle 10 si svolgeranno i funerali, al Santuario Madonna dei Lumi, in una San Severino commossa e silenziosa.

Quelle di Menichelli e la famiglia Di Segni sono due storie legate indissolubilmente nel segno della solidarietà umana e della resistenza civile. Nel periodo bellico, per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste, la famiglia ebrea del dottor Mosè Di Segni – medico partigiano e Medaglia d’Argento al Valor Militare – trovò rifugio nella piccola frazione settempedana di Serripola, presso la famiglia Strampelli. Oltre al medico, c’erano sua moglie Pina Dascali Roth e i primi due figli, Elio e Frida. Riccardo sarebbe nato nel ’49. E il piccolo Edoardo era uno dei bambini di quella frazione con cui i due fratelli giocavano.

"In uno dei purtroppo pochi colloqui che ho avuto con lui – ricorda il rabbino Di Segni – mi raccontò che prima di essere stato pastore, in senso religioso, lo era stato realmente, da bambino quando, dopo aver perso i genitori, era l’unico lavoro che potesse sostenerlo. Fu allora ‘scoperto’ dalla famiglia Strampelli che gli pagò la retta per studiare in seminario. La stessa famiglia – ricorda ancora – che qualche anno prima aveva nascosto a Serripola, in un’abitazione precaria, i miei genitori, mia sorella e mio fratello di sette e quattro anni. Edoardo bambino giocava con loro e sua madre gli aveva detto: puoi giocare con loro ma non chiedergli chi sono. Un tenue ricordo confermato da una foto che ritrae i tre bambini insieme subito dopo la liberazione, e che a quarant’anni di distanza consentì alla mia famiglia di riscoprire e riallacciare questo rapporto, quando Edoardo era diventato vescovo di Ancona. Lo ricordiamo con affetto e gratitudine".

Gaia Gennaretti