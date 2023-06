Ancona, blitz nella casa del bodybuilder: cocaina e anabolizzanti. "Ma la mia palestra non c’entra nulla"

Ancona, 28 giugno 2023 – Aveva in casa quattro etti di cocaina, decine di scatole di anabolizzanti e 10mila euro in contanti Riccardo Zagaglia, il portorecanatese finito agli arresti domiciliari lunedì mattina, in seguito a una operazione partita dalla palestra dove lavora a Osimo e poi conclusa in casa sua, dove sono stati sequestrati la droga, i farmaci e i contanti. La vicenda non ha riguardato la palestra dove prima lavorava Zagaglia al Cargopier di Osimo. "Quella struttura – precisa l’avvocato Marco Maria Serpilli – è stata rilevata tre mesi fa dalla professoressa Anna Caruso, laureata in scienze motorie e ora è titolare della Elite Studio Personal, dove svolge corsi di posturale e attività analoghe. La sua attività non ha nulla a che vedere con quella di Zagaglia, e infatti non è stata fatta lì la perquisizione da parte dei carabinieri, l’altra mattina. L’attività della professoressa Caruso non ha alcun legame con le indagini in corso".

La perquisizione, lunedì mattina, è stata avviata alla Iron House Gym di Osimo. All’arrivo dei carabinieri del Nas, diretti dal tenente Alfredo Russo, con il supporto dei colleghi di Osimo, Zagaglia è apparso subito alquanto nervoso. Ma dalla perquisizione fatta sul posto non è emerso nulla di compromettente. Ma a quel punto, è stato il body builder portorecanatese ad ammettere di avere in casa qualcosa. Così i carabinieri si sono spostati sulla costa, e nel suo appartamento Zagaglia ha consegnato diverso materiale. Per prima cosa, quattro etti di cocaina e il bilancino di precisione. Poi in frigorifero c’erano una ventina di confezioni di vari anabolizzanti, tra cui l’ormone della crescita, il testosterone, e persino una confezione di nandrolone, che invece è considerato sostanza stupefacente. In camera da letto c’erano altri farmaci, senza autorizzazione all’immissione in commercio; una confezione aveva il nome scritto a penna. Infine, altre scatole di compresse e fiale, sempre con gli anabolizzanti, sono state recuperate anche nel bagno. In casa e nella sua auto, i carabinieri hanno trovato anche diverse somme in contanti, per un totale di poco più di 10mila euro. Tutto questo materiale è finito sotto sequestro e Zagaglia, come disposto dal sostituto procuratore di Macerata Rita Barbieri, è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si dovrebbe tenere questa mattina.

Il bodybuilder, difeso dall’avvocato Simone Santoro, potrà dare la sua versione sulla vicenda, per chiarire provenienza e destinazione della cocaina e dei vari farmaci trovati in casa sua e respingere l’accusa di spaccio. L’uomo è piuttosto conosciuto in zona, per la sua attività di sportivo e anche per i negozi di integratori che aveva aperto a Porto Recanati, Civitanova e Osimo.