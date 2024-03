Ricerca di personale, in città ecco Iziwork

Apre ad Ancona la nuova sede di Iziwork - la tech company che, con una piattaforma digitale basata su intelligenza artificiale e analisi dei dati, velocizza e ottimizza i processi di ricerca e selezione del personale. Con l’apertura dell’hub di via Totti l’azienda continua la sua espansione nel mercato delle agenzie del lavoro, puntando sulle Marche. Una regione che nel terzo trimestre 2023 ha registrato un tasso di occupazione del 69%, superiore alla media nazionale (61,6%) e che nel trimestre febbraio - aprile 2024 prevede l’inserimento di 31.360 risorse. L’inaugurazione dell’hub di Ancona rappresenta un passo significativo per Iziwork anche per promuovere la forza del suo modello. L’azienda fa della tecnologia il suo valore aggiunto principale: grazie a processi informatizzati e a soluzioni di intelligenza artificiale e analisi dati è infatti in grado di uniformare la qualità del servizio e l’efficienza operativa su tutto il territorio attraverso l’headquarter di Milano. Il tutto in una strategia di ottimizzazione dei costi di struttura che la differenzia dalle altre agenzie per il lavoro. Gli hub come quello di Ancona rafforzano il presidio territoriale permettendo di interagire ancora più efficientemente con il tessuto produttivo locale, nell’ottica di intercettarne le peculiarità e le necessità. La strategia di crescita di iziwork si fonda, infatti, sulla fusione tra l’expertise tecnologico all’avanguardia e il fattore umano. Il nuovo Hub coprirà con i suoi servizi l’intera regione Marche, con l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro in tutti i settori che caratterizzano il tessuto imprenditoriale e produttivo di quelle aree, come il settore tessile, industria metalmeccanica, stampaggio gomma e plastica (calzaturifici), arredamento (mobili).