Ricercatore morto prima di essere papà. Una raccolta fondi

Gli amici di Daniele Di Marino, il docente dell’Università Politecnica delle Marche scomparso lo scorso 16 giugno a 42 anni dopo un malore nel Riminese, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe in sua memoria.

"Il nostro aiuto – scrivono – sarà integralmente inviato a Ilda, compagna di vita di Daniele, e al loro bambino che sta per nascere, per far sentire loro l’affetto e la vicinanza di tutti noi".

Di Marino, romano d’origine, era residente a Como e insegnava Biologia Molecolare presso il dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Ancona. Era uno scienziato riconosciuto a livello internazionale per le sue ricerche sul cancro e sulle malattie genetiche.

Gli amici raccontano che aveva anche lavorato come volontario di Croce Rossa a Como oltre che a Bergamo durante la prima ondata di Covid.

"Il suo grande sogno – proseguono – era quello di diventare papà. Si stava per esaudire perché la sua compagna partorirà prima della fine dell’estate. Abbiamo creato questa campagna proprio per supportare la futura mamma per la crescita, il futuro e i sogni di questo bambino che sta per nascere".

La raccolta ha avuto più di cento donazioni superando i tredicimila euro. Si può raggiungere al link https://www.gofundme.com/f/daniele-di-marino