"Ricevo 200 messaggi al giorno per le condizioni delle strade"

"Poco fa una persona che sta seguendo la seduta del consiglio comunale mi ha scritto chiedendomi ‘Stefano, ma stamattina ti ha morso la tarantola?’. Il problema è che io ci metto passione e spesso devo ingoiare rospi, come ricevere ogni giorno 200 messaggi di richieste e di offese per le condizioni delle strade". A questo punto l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni, Stefano Tombolini, ha perso i freni inibitori e a microfono aperto ha interpretato ad alta uno dei messaggi ricevuti: "Venite a tappare le buche brutti ‘f...’" ha detto chiaramente Tombolini facendo riferimento in maniera volgare a persone di diverso orientamento sessuale. L’aula, già in ebollizione per tutta la mattinata, anche a causa del suo temperamento, è scoppiata con il povero presidente del consiglio, Simone Pizzi, costretto agli straordinari per riportare la calma. Che la mattinata sarebbe stata difficile per lui lo aveva capito sin dalla prima interrogazione sulle aree verdi. Durante la risposta Tombolini si è fermato manifestando fastidio dal caos e dal chiacchiericcio in aula. Fastidio sottolineato con alcuni termini sdegnati e molto coloriti, sinonimi di ‘che rottura di scatole’. Quando Pizzi lo ha ripreso e gli ha chiesto di moderare i termini i due si sono risentiti: "Se non frega a nessuno io non posso tollerare questi clima" ha detto Tombolini e Pizzi ha replicato "l’aula la governo io". Animi accesi in giunta e in maggioranza.