Richiedente asilo trovato con la cocaina in tasca vicino alle Faiani

Ha precedenti per rapina e lo trovano con sette dosi di cocaina in tasca. Sabato sera il controllo, in via Oberdan, vicino alla scuola Faiani, in centro. La polizia ha notato un tunisino che stazionava vicino all’edificio scolastico (chiuso ovviamente a quell’ora) e ha deciso di controllarlo.

Lo straniero è stato perquisito e aveva addosso sette dosi di droga del peso complessivo di 5,45 grammi di stupefacente. Ha provato a dire che erano per uso personale ma la suddivisione già in dosi lo ha smentito da sé.

Il tunisino è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Controllate le sue generalità gli agenti hanno visto che aveva precedenti specifici e per rapina.

Lo straniero, un senza fissa dimora, è un richiedente protezione internazionale, e la sua posizione è ora al vaglio sia dell’ufficio Immigrazione, che dell’ufficio Misure di Prevenzione, in quanto il questore Cesare Capocasa sta valutando idonee misure per impedire che possa nuovamente delinquere.