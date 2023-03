Richiedenti asilo nel parco Sono tornati gli accampamenti a ridosso della Questura

di Marina Verdenelli

Capanne improvvisate con coperte e lenzuola a fare da separé e anche una tenda avvolta con trapunte felpate per non far passare il freddo. Sono tornati gli accampamenti di fortuna di immigrati, vicino al parco pubblico che si trova attaccato alla questura, e che collega via Gervasoni con le due scuole superiori sottostanti, il Savoia e il Benincasa. L’area è quella del parco Monte Marino e ieri mattina, prima delle 8 era pieno di stranieri che avevano passato la notte lì, al gelo viste le basse temperature di questi giorni, con il freddo che è tornato a farsi sentire. Ad accorgersi è stato anche il personale scolastico, colpito per quello scenario da terzo mondo. "Ma come si fa a lasciare la gente così?" ha sbottato qualcuno. Anche gli studenti hanno visto l’accampamento. E’ stata avvisata la preside dell’istituto, non nuova a queste segnalazioni perché è da questa estate che i bivacchi di gente disperata, senza una casa, senza una meta, senza documenti che regolarizzino la loro presenza in Italia, vaga in prossimità delle questura, dove aspettano che la richiesta di rifugiato sia accolta con la destinazione per loro in qualche centro di accoglienza. "Alcuni collaboratori scolastici mi hanno avvisata subito – ha spiegato la dirigente scolastica Maria Alessandra Bertini – non ho visto io gli accampamenti personalmente. Mi sono attivata come scuola a segnalare la cosa alle autorità competenti, in forma scritta, e in questo caso al Comune perché quello è un parco comunale e alla questura. Anticiperemo il tutto anche telefonicamente perché arrivi l’informazione più velocemente possibile. Quello degli accampamenti è un problema che come scuola non riusciamo a gestire perché sono allocati in uno spazio del Comune". Anche la preside sollecita interventi "perché sono persone che rischiano loro stesse visto il freddo che fa di notte". Il Carlino già questa estate aveva documentato gli accampamenti di fortuna, a ridosso della pensilina del bus e nel prato retrostante, proprio di fianco alla questura. Gli immigrati, siriani, afgani e bengalesi, dormivano sui cartoni, per terra, rannicchiati sotto un cespuglio, sdraiati su una panchina. Tutti richiedenti asilo che avevano fato del piccolo giardinetto di quartiere il loro appoggio. Successivamente c’era stato uno sgombero, da parte delle forze dell’ordine, poi erano tornati, nella parte più in basso del parco. Con l’inverno si erano spostati in vecchi edifici abbandonati ma anche da lì erano stati mandati via. Tra gli ultimi rifugi c’è stato anche l’ascensore del Passetto, la parte che si affaccia sulla spiaggia. I residenti di via Gervasoni erano arrivati a fare una petizione per porre fine alla situazione, chiedendo una sistemazione degna per queste persone e non di lasciarle per la strada.