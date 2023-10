Richiedenti asilo sfruttati nei campi: 3 arresti

Cinque massimo 6 euro l’ora per lavorare anche 12 ore al giorno nei campi e costretti a riconsegnare parte della paga più 150 euro per dormire in giacigli di fortuna dentro alloggi fatiscenti: in tre agli arresti domiciliari. A conclusione dell’attività di indagine condotta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pesaro- Urbino, in collaborazione con i colleghi di Ancona e Macerata e dei comandi provinciali di Ancona e Macerata, è stata data esecuzione alla misura di custodia cautelare al regime degli arresti domiciliari e obbligo di dimora verso 3 pachistani, residenti a Cupramontana e Cingoli dove aveva le basi, l’organizzazione dedita all’intermediazione illecita di manodopera e relativo sfruttamento del lavoro.

Il provvedimento, emesso dal Gip del tribunale di Ancona, su richiesta della Procura, nasce a giugno del 2021 quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Mondavio a un posto di controllo, ha fermato un furgone con 8 persone che riferivano di essersi recate a lavoro nei campi della zona, come braccianti agricoli. Le indagini, coordinate dalla Procura di Ancona, hanno consentito di rilevare la presenza di un sodalizio composto da pachistani finalizzato a monopolizzare il mercato del lavoro, nel settore agricolo, nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino, mediante lo sfruttamento di manodopera (la maggior parte richiedente asilo) reclutata a basso costo, anche nei centri di accoglienza, da fornire alle aziende agricole di quei territori. Approfittando dello stato di bisogno di immigrati pachistani e bangladesi, gli indagati reclutavano, allo scopo di destinarle al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, persone in cerca di lavoro e in condizioni di indigenza, vulnerabilità e estremo bisogno di lavorare.

Un contratto di lavoro che poteva garantire loro l’opportunità di tentare il rinnovo del permesso di soggiorno e aiutare i familiari rimasti in patria. Erano 40 gli extracomunitari, la maggior parte richiedenti asilo, sfruttati. Erano costretti ad adattarsi agli alloggi (un casolare diroccato a Cingoli) privi delle condizioni igienico-sanitarie. Il compenso era di 5 - 6,50 l’ora, a fronte di un impiego giornaliero anche di 10-12 ore. La busta paga elaborata per i dipendenti appariva formalmente corretta e in linea con i contratti collettivi ma loro, oltre a svolgere un orario di lavoro superiore erano costretti a restituire parte della retribuzione, anche attraverso la minaccia di perdere il lavoro. Sequestrati anche i veicoli utilizzati per il trasporto dei lavoratori.

Sara Ferreri