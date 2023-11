"Richieste di aiuto in salita. L’ascolto con whatsapp"

Un contatto whatsapp dedicato ai giovani e giovanissimi – dai 14 ai 19 anni – dove inviare domande specifiche sulla violenza di genere a cui poi risponderanno degli esperti il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. È soltanto una delle tantissime iniziative messe in campo da una vera e propria rete che vede i centri antiviolenza del territorio, l’amministrazione comunale, la Croce Rossa e altri come protagonisti. Dalla ‘Panchina rossa’ messa tra largo XXIV Maggio e piazza Cavour (una seconda panchina è prevista in piazza Ugo Bassi e una terza ‘itinerante’ sarà installata sempre il 25 novembre all’ingresso del Teatro delle Muse dove si svolgerà l’edizione delle 14 del Tg3 Marche) alla Fontana del Calamo illuminata di arancione passando per le iniziative dedicate ai più giovani. Quella di sabato 25 in piazza del Plebiscito (ore 18) intitolata ‘L’amore non fa male’ è il fulcro in tal senso e a rispondere dal palco della piazza (comprese quelle arrivate al numero 376-0338930, a cui si aggiunge ul numero verde nazionale anti-violenza 1522) solitamente affollata di giovani saranno esperti del settore, avvocati, psicologi, educatori. Il 22 novembre all’auditorium Tamburi della Mole è in programma ‘Questo non è amore’; venerdì 1°, inoltre, dicembre nella sala del consiglio comunale sarà la volta di un incontro pubblico dal titolo ‘Violenza psicologica: l’abuso nascosto e il dramma delle vittime’ a cui prenderanno parte la criminologa Roberta Bruzzone e l’esperta penalista Luana Sciamanna. Durante la presentazione dell’evento, alla presenza delle assessore alla famiglia e pari opportunità Orlanda Latini e ai servizi sociali Manuela Caucci, sono emersi anche dati interessanti e preoccupanti al tempo stesso: "Il numero delle donne che si rivolge ai centri anti-violenza è in lenta, ma evidente crescita _ hanno detto le rappresentanti di Donne e Giustizia e di Polo 9 _: un anno fa erano state 123, adesso al 16 novembre siamo a 140 casi. Importante l’attivazione del centro d’ascolto dedicato anche agli uomini, specie quelli che non sono ancora violenti. Ne seguiamo tanti, circa 200 l’anno, attualmente in carico ne abbiamo 160 e 3 vivono in appartamenti messi a disposizione.