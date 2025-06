"Ricicla. Riduci. Riusa", per non mangiare : "cene di plastica"

Una cena tra due amici che si trasforma in uno sketch surreale, dal gusto duro eppure comico. La nuova campagna di sensibilizzazione ideata per Progetto Sistema e curata da Csv Marche Ets sceglie la via dell’ironia per ricordare le conseguenze che l’uso non responsabile della plastica comporta per il nostro habitat, dalla terra al mare, e per la nostra salute. È uno spot a veicolare il messaggio, trasmesso nei prossimi giorni in versione video su ÈTv Marche (canale 12) ed ÈTv + (canale 17) così come sul web e sui social, mentre la sua versione radiofonica andrà in onda su Radio Arancia e Radio Conero.

La realizzazione dello spot, nella scrittura, regia, recitazione e scenografia, è di Accademia56, in collaborazione con ÈTv Marche per la parte di produzione. “Ricicla. Riduci. Riusa” è il suo claim, diretto a ricordarci come la plastica che viene gettata nell’ambiente prima o poi non può che tornarci indietro, infiltrandosi in forma di microplastiche nei liquidi e nel cibo della nostra catena alimentare. Ecco dunque l’idea dello spot tutto giocato sul filo della comicità straniante, per ricordarci che ognuno, dal cittadino alle istituzioni, al mondo del lavoro, è chiamato a fare la propria parte per la salvaguardia dell’ambiente, poiché strettamente interconnessa alla nostra salute, come insegna l’approccio One Health.

La cura dell’ecosistema terra mare e la sua integrazione con la vita delle comunità verso uno sviluppo sostenibile è proprio il cardine della visione di Sistema, progetto che dal 2021 ha reso possibile, grazie al lavoro dei vari soggetti partner, una serie di azioni ecologiche e sociali che hanno avuto luogo dal Parco Cardeto fino al Parco del Conero e il suo mare, coinvolgendo e mettendo in relazione diversi soggetti della città di Ancona. La campagna “Ricicla. Riduci. Riusa” è una nuova iniziativa di Sistema e riguarda la sua dimensione comunicativa, coordinata da Csv Marche Ets.

Accademia56 Soc. Coop, autrice dello spot, è un centro attivo nelle produzioni audiovisive ad Ancona, con un’attenzione particolare al teatro e al cinema. Oltre all’offerta formativa in arti sceniche, la cooperativa è specializzata in produzioni cinematografiche originali, allestimenti scenografici e organizzazione di eventi culturali. Lo spot ha visto come direttore artistico Federico Maugeri, la sceneggiatura è di Federico Maugeri, Alessandro Pertosa e Marco Mondaini. Gli attori sono Nikola Brunelli e Marco Mondaini, la regia di Marco Mondaini, assistenti di produzione sono Francesco Paci e Lorenzo Castellini, le scenografie di Federico Maugeri e Valentina Recanatini.