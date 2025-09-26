Riciclaggio. Money transfer. Denunciati

La guardia di finanza di Ancona ha denunciato due agenti money transfer per riciclaggio. I finanzieri hanno contestato 272 violazioni amministrative a 236 clienti, con sanzioni che ammontano fino a 33 milioni di euro. I titolari dei money transfer avevano acquisito dai clienti denaro contante per una cifra superiore alla soglia consentita per queste operazioni, pari a 999,99 euro. Le provviste erano in seguito trasferite in favore del beneficiario, rappresentato da più persone, attraverso l’uso in contemporanea dei circuiti finanziari degli istituti di pagamento nazionali e comunitari con cui operavano come mandatari e tramite l’identità di soggetti terzi estranei alle operazioni. Queste operazioni di frazionamento, chiamate smurfing, sono state scoperte dai finanzieri con il monitoraggio di oltre 25 mila operazioni di invio di denaro per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro. L’ipotesi investigativa è che abbiano utilizzato dati e informazioni non veritiere per consentire ai clienti i trasferimenti sopra soglia verso l’estero. I due agenti money transfer sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per non aver adempiuto in modo corretto all’obbligo di adeguata verifica della clientela imposto dalle norme antiriciclaggio.