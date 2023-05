"Ricicliamo insieme" una sfida tra scuole

Dopo due pomeriggi di esposizione nella chiesa di San Niccolò, JesiClean ha proclamato i vincitori della mostra relativa al progetto "Ricicliamo insieme", organizzata in collaborazione con l’azienda agricola Alessandro Gabrielloni, Flyfood e patrocinata dal Comune di Jesi. Per il concorso alcune classi seconde dell’I.I.S. Galileo Galilei e del Liceo Classico Vittorio Emanuele II si sono sfidate in una gara di creatività: la realizzazione di elaborati da comporre con almeno cinque differenti materiali di riciclo di provenienza scolastica, con uso obbligatorio del legno. Grazie anche alla presenza dell’intera classe di studenti, il primo premio assoluto se lo è aggiudicato la II A Bt dell’I.I.S. Galilei, guidata dalla prof Federica Martini. I ragazzi hanno costruito una serra con bottiglie di plastica e sono stati premiati con un albero di noci da piantare nel Giardino della Vita dell’istituto. La stessa classe è risultata vincitrice della gara interna alla scuola, mentre la più votata del liceo Classico è stata la II I dell’Indirizzo economico-sociale, che ha costruito un mini-campo da basket e un mini-biliardino con mollette al posto dei giocatori. Alle classi vincitrici una shopper in cotone e una bustina di semi di legumi.