Riciclo: "L’economia circolare parte da noi"

Alcune settimane fa ci siamo recati allo stabilimento Selene di Santa Margherita, a Capannori, per vedere come avviene il riciclo della plastica. Appena arrivati siamo stati accolti dalla signora Picchi e dagli esperti della Selene, che ci hanno spiegato che la plastica non si degrada ma si sminuzza in particelle che rimangono nell’ambiente. Ci hanno detto che la plastica è difficile da riciclare e per questo è spesso criticata, ma la soluzione non è eliminarla, bensì smaltirla e riciclarla correttamente. Durante la visita, abbiamo visto come gli imballi vengono macinati, lavati e disinchiostrati, risciacquati e asciugati per trasformarsi in PRP (Polimero Riciclato Premium), piccoli granuli utilizzati creare nuovi imballi sostenibili.

La visita è stata interessante e ci ha fatto riflettere sull’importanza di una buona gestione dei rifiuti.

Tornati a scuola abbiamo deciso di organizzare una passeggiata ecologica nel nostro giardino e nei dintorni, dove spesso si trovano abbandonati brik, carte e confezioni vuote. Armati di sacchi, guanti e tanto entusiasmo abbiamo ripulito tutto con l’attenzione scrupolosa di un detective… alla fine abbiamo verificato che una buona percentuale dei rifiuti raccolti era plastica. Questa esperienza ci ha fatto capire che il riciclo parte da noi!