Riciclo rifiuti al top, il Comune supera l’Ue

di Giacomo Giampieri

Raggiungere con 13 anni di anticipo la percentuale di recupero dei rifiuti fissata dall’Unione europea (il 60 per cento entro il 2030), anche grazie ai comportamenti virtuosi di un territorio che si scopre "riciclone". È il traguardo tagliato da Marche Multiservizi Falconara che, nel 2022, ha avviato al recupero 9mila tonnellate di rifiuti, pari al 90 per cento della raccolta differenziata. Sul totale dei rifiuti smaltiti, recuperato il 65 per cento, contro il 48 della media nazionale. I numeri falconaresi dei "recuperi": 100 per cento dei rifiuti della frazione verde (26 chili per abitante), il 98 per cento della carta (75 kg per abitante), l’88 per cento dei rifiuti organici (89 kg per abitante), il 92 per cento dei metalli (un kg per abitante), il 91 per cento del vetro (34 kg per abitante), il 100 per cento del legno (23 kg per abitante), l’89 per cento del ferro (4 kg per abitante), il 58 per cento della plastica (40 kg per abitante). Dati contenuti nel terzo report ‘Sulle tracce dei rifiuti’, presentato ieri al Pergoli dall’amministratore unico di Marche Multiservizi Falconara, Giovanna Fraternale e dal suo staff. La raccolta differenziata media sul territorio servito da Mmf è salita al 70,2 per cento nel ‘22, di cui il 90 per cento recuperato. Un percorso che parte dai 14 impianti che ricevono i materiali raccolti e finisce con 27 impianti che li riportano nel ciclo produttivo, 22 dei quali dedicati al riciclo di materia. Di questi impianti, tre sono nella provincia di Ancona e alimentano un’economia circolare di oltre 22 milioni di euro e 115 dipendenti. Centrale il ruolo delle famiglie, che con i loro sforzi aiutano l’ambiente e il portafogli: i benefici in bolletta, che nel 2022 sono stati di circa 15 euro a famiglia, dipendono dalla valorizzazione dei rifiuti raccolti. Grazie alla raccolta della plastica, infine, sono state evitate oltre 500 tonnellate di CO2. "Grazie al coinvolgimento indispensabile dei cittadini – ha spiegato Fraternale – possiamo ancora migliorare gli ottimi risultati già raggiunti, continuando ad alimentare un’economia circolare che fa bene all’ambiente, all’economia e alla società. Ne è dimostrazione lo sviluppo della raccolta differenziata sul territorio in cui operiamo, tanto che nel primo semestre 2023 siamo già arrivati al 70,4 per cento". Il report sarà pubblicato sui siti di Marche Multiservizi Falconara e Comune. Il sindaco Stefania Signorini, presente con gli assessori Valentina Barchiesi e Marco Giacanella, ha posto l’accento sulla collaborazione con Mmf per le attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, nonché sulle buone pratiche per smaltire i rifiuti, che stanno producendo dati positivi.