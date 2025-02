Riconosce le ladre e le fa condannare

Avevano atteso la cliente di un supermercato, nel parcheggio, e con la scusa di avvisarla che le erano cadute delle monete a terra si erano impossessate della borsa che la malcapitata aveva appoggiato sul sedile del passeggero. Una tecnica molto in voga. Le due ladre però non avevano fatto i conti con la tenacia della vittima, una 56enne del posto. Quando si è accorta che la borsetta non c’era più ha rincorso le ladre, salite a bordo di una Fiat Panda, poi si è aggrappata alla maniglia del guidatore cercando di fermare il veicolo e urlando "la mia borsa". Non c’era riuscita a stoppare la Panda, la velocità le aveva fatto perdere l’equilibrio e finire a terra provocandosi anche delle ferite guaribili in 5 giorni. Con la coda dell’occhio era riuscita a prendere parte della targa poi fornita ai carabinieri in sede di denuncia. La rapina risale al 16 luglio scorso, nel parcheggio dell’Eurospin di Loreto, in via Pizzardello. I carabinieri avevano intercettato l’auto in Umbria. In due sono state riconosciute dalla vittima. Chiesto il giudizio immediato martedì sono state processate con il rito abbreviato dal gup Alberto Pallucchini che le ha condannate ad un anno e mezzo (pena sospesa) derubricando il reato in furto. Imputate una cubana di 38 anni e una peruviana di 32 anni che dopo il fatto erano finite in carcere. Erano difese dall’avvocato Francesco Gallo. Per loro è stata disposta anche la scarcerazione.

ma. ver.