Riconosce l’uomo che gli rubò il telefono: lo fa denunciare

Riconosce in un negozio l’autore del furto del suo cellulare e chiama la polizia. E’ successo in via Marconi, agli Archi. L’autore del furto era un pakistano di circa 40 anni, regolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. La vittima del furto ha riferito di averlo riconosciuto con certezza perché era entrato nel negozio di alimentari della vittima e, dopo aver finto di essere interessato all’acquisto di poca merce, si è avvicinato alla cassa e ha trafugato lo smartphone per poi allontanarsi. L’uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio e, a riprova di quanto affermava, la vittima ha mostrato ai poliziotti anche copia della denuncia di furto che aveva sporto. Lo straniero è stato portato in Questura. Ritrovato il telefono rubato e una Postepay di cui non sapeva fornire indicazioni. E’ stato denunciato.