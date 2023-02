Riconoscimento per la Chirurgia

Prestigioso riconoscimento per la Chirurgia generale dell’ospedale Carlo Urbani. L’unità operativa diretta dal dottor Roberto Campagnacci è stata riconosciuta dalla Sicob (Società Italiana della Chirurgia obesità e delle malattie metaboliche) quale centro accreditato per il trattamento della obesità grave e delle malattie metaboliche (anno 2023). Jesi diventa uno dei punti di riferimento per le Marche rispetto a tali patologie". Tutto nasce da un lavoro multidisciplinare che ha coinvolto pneumologi, cardiologi, dietisti e psicologi, nutrizionisti e psichiatri, chirurghi e anestesisti dedicati. Sono stati eseguiti oltre 50 casi annui di chirurgia bariatrica, interventi di Sleeve Gastrectomy e mini bypass gastrici per via laparoscopica. Il lavoro è iniziato nel 2018 e l’attività viene eseguita da un ambulatorio il martedì dalle 8,30 alle 13,30 tramite prenotazione al Cup con impegnativa del medico curante. "Questo riconoscimento – afferma Nadia Storti, commissario dell’Ast Ancona - riempie di soddisfazione il reparto e l’intera équipe multidisciplinare dell’ospedale Carlo Urbani che opera in stretta sinergia"