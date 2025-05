Riconsegnata la bici rubata: da Bolzano era finita al porto

E’ stata riconsegnata in questi giorni, alla proprietaria, la bicicletta rubata a Bolzano e ritrovata al porto di Ancona dalla polizia, due mesi fa. La donna aveva denunciato il furto l’11 marzo scorso. Aveva installato un gps sulla due ruote, non visibile, e quello le aveva permesso di localizzare la due ruote proprio dentro lo scalo dorico. La lombarda aveva chiamato il 112 per segnalare alle forze dell’ordine la posizione della sua bicicletta, ancora in territorio italiano e facilmente raggiungibile, all’insaputa di chi la stava trattenendo. Gli agenti erano riusciti ad intercettare un macedone di 61 anni, anche questo residente in provincia di Bolzano. Stava in fila in banchina, pronto per imbarcarsi a bordo di un traghetto diretto in Grecia, con l’automobile che aveva il portabagagli stracarico. I poliziotti si erano insospettiti, anche per via della targa, con la provincia di Bolzano, e così avevano controllato tutto il veicolo, facendosi aprire il bagagliaio dallo straniero, molto nervoso in quelle fasi.

Ben occultate sotto pesanti coperte di lana c’erano sei biciclette tra cui quella rubata alla donna e con il gps ancora incorporato. Il macedone era stato arrestato per ricettazione. Aveva provato a giustificarsi che la merce non l’aveva rubata ma proveniva da un mercatino non bene identificato e che aveva pagato una cifra complessiva di 2mila euro per accaparrarsela ma non aveva nessuna ricevuta a confermarlo.

Nei prossimi giorni i poliziotti procederanno alla consegna dell’altra merce rinvenuta all’interno dell’autovettura guidata dall’uomo. Nello specifico erano stati trovati molti utensili di lavoro edili, costosi, anche questi oggetto di furto e di proprietà di due ditte di costruzioni con sede a Bolzano.