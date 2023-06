Riconsegnati i quadri rubati dalla chiesa

Sono stati riconsegnati ieri mattina a Don Mario Camborata, parroco della Chiesa San Giovanni Battista di Scapezzanoi quadri rubati a Senigallia il 19 agosto 1997, dalla chiesa della Madonna del Soccorso insieme ad altri beni, due dipinti ritrovati tra le macerie di un edificio parzialmente crollato nella zona di Cortino (Teramo). Si tratta di due opere olio su tela risalenti a un periodo tra il XVI e XVII secolo, delle dimensioni di cm 60x50, privi di cornice, aventi ad oggetto rappresentazioni religiose, in particolare in uno è dipinto "San Vincenzo Ferreri" mentre l’altro rappresenta "la fuga in Egitto".

La Procura della Repubblica di Teramo che ha coordinato le indagini seguenti al rinvenimento dei dipinti ha disposto che gli stessi vengano restituiti al legittimo proprietario che allo stato degli atti risulta essere la Diocesi di Senigallia, infatti nell’agosto del 1997 subito dopo il furto fu l’allora parroco ora defunto Don Attilio Ferretti a formalizzare la denuncia presso la stazione Carabinieri di Senigallia. Le opere non sono potute rientrare a ‘casa’, in quanto la chiesa della Madonna del Soccorso è attualmente inagibile. La consegna è avvenuta nella sede del comando provinciale carabinieri di Teramo, alla presenza del comandante provinciale Pasquale Saccone e del comandante del nucleo tpc de L’Aquila Manuel Curreri.