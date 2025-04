"Riconversione Peter Pan, dov’è l’asilo nido?"

Riconversione della scuola Peter Pan in asilo nido, "un’altra opera che non rispetta i tempi di consegna" e "circa 40 famiglie in attesa di un posto". E allora il capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara Marco Baldassini torna a pungolare la Giunta: "Era dicembre 2023 quando, con le parole dell’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, dall’amministrazione dichiaravano: ‘Sarà pronto entro la fine del 2024 il nuovo asilo nido di via Leopardi, che sarà realizzato grazie alla ristrutturazione della scuola dell’infanzia Peter Pan’. Siamo a metà aprile 2025 e della fine lavori non se ne parla", sostiene Baldassini, secondo il quale "è l’ennesima presa in giro del sindaco Stefania Signorini nei confronti della cittadinanza e soprattutto per quelle famiglie che attendono un posto nei nidi comunali". Ancora il consigliere di opposizione in merito a quegli interventi in corso nel plesso di via Leopardi: "Ormai siamo abituati e non ci meravigliamo più se un’opera pubblica non rispetta i tempi di consegna, nella fattispecie prevista per il 25 ottobre 2024, perché questa amministrazione di facciata, ‘in cerca solo di consensi del giorno dopo’, ci ha abituato alle ‘inaugurazioni elettorali’ – insiste Baldassini –. Qui a differenza del polo scolastico ‘Cesare’, ancora fermo per capire cosa fare in merito all’eventuale problematica del terreno franoso, peraltro né confermata, né smentita, ci sono i fondi del Pnrr per oltre 1 milione di euro con tempi da rispettare e con tanto di prestiti accesi presso gli istituti bancari per garantire i pagamenti sugli stati di avanzamento lavori, visto che i fondi europei sembrano non essere presenti nelle casse comunali". Dunque il rappresentante della minoranza conclude: "Sono vicino alle famiglie che hanno necessità di un posto nei nidi comunali, ma è veramente imbarazzante assistere ogni volta agli annunci faraonici di questa amministrazione capitanata dal sindaco Signorini".