Ricordando Carla Fracci, evento in Comune

Con il patrocinio del Comune di Ancona e a cura del Lions Club International, distretto 106 A, Italy e Fidapa, martedì dalla ore 16:30 la sala consiliare del Comune ospiterà un evento in memoria dell’indimenticabile ballerina di danza classica Carla Fracci. Nel corso dell’incontro, articolato in più momenti e con svariati contributi, l’accento verrà posto non solo sul talento e le straordinarie doti artistiche e tecniche della Fracci, danzatrice italiana che ha portato il balletto nel mondo, ma anche sulle sue doti di intraprendenza e autodeterminazione, esempio per tante donne di ieri e di oggi.

Ad introdurre la figura di Carla Fracci, Patrizia Bianchi, past president Fidapa Ancona- Riviera del Conero e direttrice di una storica scuola di danza nel capoluogo. La prof Bianchi darà la parola attraverso un collegamento da remoto a Margherita Parrilla, già collega di “Carlina” e prima ballerina del Teatro dell’Opera di Roma. Spazio, a seguire, in sala alla proiezione del celebre balletto Giselle con Carla Fracci e Rudolph Nureyev. Successivamente interverranno Antonio Luccarini, intellettuale e filosofo e P. Alberto Maggi, padre spirituale dell’artista nell’ultima parte della sua vita. Concluderà l’intenso programma Cristina Gorajski, presidente Fidapa Ancona Riviera del Conero. L’ingresso è libero, la cittadinanza è invitata.