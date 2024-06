Ricordi di viaggio, esposte le opere di Giuliani Il noto artista Sergio Giuliani porta in mostra le sue opere "Ricordi di viaggio" all'ex Mercato Coperto di via Bixio, esponendo 45 oli che ritraggono i suggestivi panorami del sud Italia e delle isole, con particolare attenzione alle Marche. L'esposizione, aperta dal prossimo sabato fino al 30 giugno, offre un'occasione unica per ammirare i bozzetti ad acquerello e per immergersi nell'arte e nei paesaggi italiani. Ingresso gratuito.