Ricordi e lacrime per l’addio a Davide Dini

Una folla ha accolto la bara ricoperta di fiori bianchi all’ingresso della chiesa Ss. Annunziata delle Crocette ieri pomeriggio, arrivata in silenzio per la celebrazione dei funerali di Davide Dini, il 24enne di Castelfidardo ricoverato lo scorso venerdì mattina in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette e deceduto alle 23 quella sera. Era già in condizioni critiche quando è arrivato al nosocomio dopo l’incidente contro una Fiat 500 mentre era in sella alla sua moto in via Che Guevara. Stava andando al lavoro. Non sapeva che l’appuntamento con il più tragico dei destini lo attendeva a pochi metri da casa sua.

"La tua bellezza era fiorita in quegli occhi azzurri, specchio della tua grande anima. Riflettevano la luce dell’essere speciale che eri – hanno detto in lacrime i tre cugini dal pulpito al termine della celebrazione, leggendo a fatica per la commozione una lettera che avevano composto insieme -. Ti amavano tutti Davide, era impossibile non farlo. Eri amante della vita, del prossimo e avevi tante passioni, le moto, il computer e l’ultima sfida, imparare il giapponese. Ascoltavi come pochi". Dopo pochi secondi di raccoglimento, guardando la mamma Maria Vittoria, il papà Giovanni e i due fratelli maggiori stretti nel dolore, hanno ricordato i pranzi insieme e aggiunto: "Vogliamo pensare che te ne sei andato felice sapendo di aver avuto il nuovo lavoro. Ci hai reso persone migliori Davide".

Una sua carissima amica ha detto: "Ascoltavi come pochi e come pochi sapevi vivere il presente. Per la tua famiglia c’eri sempre e così loro per te. Credevi in un mondo dove si vive praticando la gentilezza". Don Franco Saraceni durante l’omelia ha rivolto parole dolci e commosse al ragazzo e ai familiari più stretti in prima fila: "Ogni morte è scomoda. Davide è in buone mani". Sguardi bassi e tante lacrime all’uscita dalla chiesa, piena appunto di parenti, amici e conoscenti che hanno voluto rendergli omaggio, così come il giorno prima la camera ardente a Osimo. Increduli, tutti, perché la perdita del giovane, che 24 anni li avrebbe compiuti a giugno, li ha lasciati così, senza parole. Il corteo poi, con i genitori in testa, si è portato al cimitero cittadino per la tumulazione.

Silvia Santini