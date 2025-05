Ricorso su ponte Garibaldi, il Tar prende tempo

Bisognerà ancora attendere per conoscere l’esito dell’udienza al Tar sul ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste riguardo l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Vice-Commissario delegato per gli eventi metereologici del settembre 2022 n. 7 del 27 gennaio 2025, contenente l’approvazione del progetto del nuovo Ponte Garibaldi di Senigallia. "Attraverso i nostri legali il Comune non ha fatto altro che ribadire la posizione assunta dai tecnici nella Conferenza dei servizi – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia -. Speriamo che non ci siano conseguenze sul provvedimento generale. È necessario che si possa proseguire con la messa in sicurezza del fiume, ma anche i ricorrenti hanno più volte ribadito che il loro interesse è focalizzato sul progetto del nuovo ponte Garibaldi".

In attesa anche i ricorrenti: "Oggi si è discusso della nostra domanda cautelare (sospensiva) su cui il collegio si è riservato la decisione che uscirà nei prossimi giorni – spiega Marco Lion, presidente di Italia Nostra -. Il processo comunque proseguirà per la decisione di merito al di là del fatto se verrà accolta, o meno, la nostra richiesta di sospensiva. Nel frattempo, nell’ambito di questo giudizio, continueremo a istruire l’impugnativa del decreto del Vice Commissario di approvazione del progetto esecutivo, che faremo nei termini e con motivi aggiunti. Sono irritualmente intervenuti nel processo gli avvocati del ’Comitato tra 2 fiumi’ con argomentazioni totalmente estranee rispetto all’oggetto della causa, tipo l’elencazione delle opere realizzate dal commissario all’emergenza. Argomenti completamente non pertinenti che, invero, apparivano più uno spot elettorale per il Presidente della Regione che inerenti all’oggetto del nostro ricorso, che, lo ripetiamo per chi ancora non lo avesse capito, è contro il progetto del nuovo ponte Garibaldi. Un progetto sbagliato, incredibilmente costoso, inutile per la sicurezza dalle alluvioni e che comprometterà il sistema della viabilità e la bellezza monumentale del centro storico e dei Portici Ercolani".

Nei giorni scorsi i promotori del ricorso avevano fatto appello per coprire le spese: "Cogliamo l’occasione per ringraziare il centinaio di cittadine e cittadini che in meno di un mese, con il loro contributo economico, ci hanno permesso di coprire più della metà delle spese legali. Però, per continuare la nostra battaglia, abbiamo ancora bisogno della vicinanza concreta di chi ci ha appoggiato fino ad oggi".