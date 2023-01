Ricostruzione del ponte San Carlo, al via le procedure per gli espropri

Entra nel vivo la procedura per l’espropriazione o asservimento per pubblica utilità relativa all’intervento di demolizione e ricostruzione del Ponte San Carlo. Il dirigente comunale ha affidato le prestazioni per le procedure topografichecatastali per l’acquisizione di aree e di assistenza all’occupazione temporanea al geometra Carlo Marinelli di Moie di Maiolati Spontini. Il corrispettivo è pari a 9.262 euro lordi i quali saranno coperti da fondi comunali. Procede anche un altro importante progetto di recupero quello del complesso San Martino. La Plan ingegneria società cooperativa ha chiesto la proroga di 20 giorni dei termini contrattuali previsti per gli step di consegna degli elaborati progettuali. Si è svolta anche un’interlocuzione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche preliminarmente alla trasformazione del progetto presentato in bozza in progetto definitivo, "allo scopo di dirimere alcuni aspetti progettuali sui quali la Soprintendenza dovrà successivamente esprimersi, con l’intento di ridurre le future tempistiche necessarie all’ottenimento del parere favorevole sul progetto" si legge nella determina.