"Ricostruzione e sostenibilità, bisogna creare nuove sinergie"

"Insieme per l’efficienza energetica nella ricostruzione". È il messaggio forte che arriva dalla sede di Ariston Group a Fabriano in occasione di un incontro promosso dalla stessa multinazionale e Ance Marche per "costruire nuove sinergie e per sensibilizzare all’efficienza energetica nella ricostruzione post-sisma 2016". All’incontro hanno partecipato il commissario straordinario Guido Castelli, il direttore dell’ufficio speciale per la Ricostruzione Marco Trovarelli e l’ingegner Francesco Merloni. "Per un cambio di passo nelle riqualificazioni degli edifici – ha rimarcato il presidente di Ance Marche, Stefano Violoni – l’edilizia del futuro deve volgere lo sguardo ad una modalità costruttiva più sostenibile. Ancora abbiamo oltre 10,2 miliardi di opere da realizzare solo nel cratere delle Marche: risulta fondamentale accelerare, anche nella ricostruzione, la transizione verso un parco immobiliare ad alta efficienza e a basso consumo energetico al fine di raggiungere gli obbiettivi di sostenibilità e resilienza nelle costruzioni, e conseguire i risultati previsti per il 2050". "C’è ancora molto da fare nel cratere – ha sottolineato Castelli –: è ora di passare dalle norme ai cantieri, lavorando a regole sempre più snelle e puntuali per gli interventi edilizi, sostenendo i Comuni rispetto alla ricostruzione pubblica e mettendo in campo le risorse per il rilancio sociale ed economico dei territori. Già abbiamo attivato 1,7 miliardi di progetti e investimenti, che porteranno crescita e lavoro con il sostegno al tessuto imprenditoriale. Prima dobbiamo garantire alle nostre comunità edifici sicuri e sostenibili energeticamente".