Ricostruzione pubblica, oltre duemila interventi

Oltre duemila interventi per un importo programmato di circa due miliardi. È la fotografia in numeri della ricostruzione pubblica post sisma 2016. Per le quattro regioni (Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria), nel 2023, sono state finanziate circa mille opere per quasi un miliardo di euro e per oltre l’80% di queste sono già state avviate le procedure di progettazione. Nuovo termine al 31 maggio per l’affidamento dei lavori delle opere di ricostruzione pubblica dall’importo inferiore a 5 milioni (nella foto, il commissario Guido Castelli).