Ricostruzione, tocca al Sacro Cuore. La chiesa sta per tornare a vivere

Fervono in città i lavori per la ricostruzione post sisma: previste nuove modifiche alla viabilità. Stavolta a essere interessata dal cantiere è la chiesa del Sacro Cuore, inagibile dopo il sisma 2016. Il Comune di Fabriano ha emesso ordinanza con provvedimento temporaneo che vieta la circolazione in via Gioberti, a due passi da Corso della Repubblica. L’ordinanza stabilisce dalla prossima settimana, dal 1° al 5 settembre, dalle 8 alle 17, il divieto di circolazione per consentire l’installazione del ponteggio sulla facciata della chiesa. L’area "sarà interdetta – si legge nell’ordinanza – nella via in questione in quanto il mezzo impiegato stazionerà sulla carreggiata, già per sua natura ristretta, e non consentirà il transito di alcun veicolo". Prevista la possibilità di accesso ai soli residenti nei due tratti a monte e a valle del cantiere: potranno transitare a passo d’uomo gli uni con ingressi da piazzale Miliani, gli altri da piazza Sella, eccezionalmente regolamentati a doppio senso di circolazione esclusivamente per i residenti. Si tratta di un intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa del Sacro Cuore. L’importo totale dei lavori è di 527mila euro. Si lavorerà al rafforzamento dell’edificio di culto attraverso la cerchiatura delle finestre dell’aula, del presbiterio e della lanterna, con profilati in acciaio, esecuzione di scuci-cuci nel paramento a mattoni delle pareti, in cui si sono manifestate le lesioni, inserimento di catene interne alla muratura nel prospetto via Gioberti, oltre al recupero di stucchi e decorazioni.