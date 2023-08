Ricoverata in ospedale e il telefono sparisce

"Ricoverata al pronto soccorso (nel reparto Obi), mia madre ha poggiato il telefonino sul tavolino accanto al letto, ma al suo risveglio non c’era più. Dentro c’erano tutti i suoi ricordi personali e ho fatto mille appelli per riaverlo, anche al ladro visto che il telefono il giorno dopo suonava e risultava on line, ma non c’è stato nulla da fare". A parlare è la figlia di una donna ricoverata nei giorni scorsi al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. Il furto è avvenuto tra martedì notte e mercoledì mattina, non ha riguardato solo questa paziente perché, anche la sua vicina di letto ha denunciato di essersi vista sparire 100 euro dal portafogli custodito nella borsa. I furti in ospedale non sono una novità: negli anni scorsi sono state rubate anche le fedi nuziali dalle dita di un’anziana deceduta. Il furto del telefonino è stato denunciato alle forze dell’ordine e la vittima e i suoi familiari sono rammaricati per il contenuto dello smartphone: soprattutto foto e video di famiglia. "Quando ho provato a chiamare il numero di mia mamma, dopo il furto – spiega ancora la figlia - il telefono risultava online. Così ho scritto che volevamo solo riavere il telefono con i ricordi personali della mia mamma. Il coraggio di prendere quella persona lo ha avuto ho chiesto anche tramite social di trovare il coraggio per restituirlo. Abbiamo fatto la denuncia, bloccato la scheda sim e io personalmente ho scritto alla persona che lo ha preso, e che era online fino al pomeriggio di mercoledì, pregandola di restituirlo. Gliene avrei comprato io uno se si fosse trovata in difficoltà. C’erano tutti i ricordi dentro, ma nessuna risposta".

"Il fatto è accaduto tra le 4 e le 6 di mattino – aggiunge - perché ancora mia madre alle 3.30 era sveglia e lo ha usato. Lo ha messo sul tavolinetto probabilmente sbagliando, ma nessuno sembra essersi accorto di niente. E sono spariti dei soldi anche alla sua vicina di letto. Le stanze devono rimanere sempre aperte e la prima buona regola è tenersi stretti gli effetti personali. Ma è anche vero che una persona che sta male non sta a pensare ad eventuali furti in un reparto d’emergenza. Comunque, a quell’ora, è stato o un paziente, o un lavoratore. Personalmente voglio rifiutarmi proprio di credere che un operatore sanitario, un medico, un infermiere, che lavora con e per i malati, possa aver compiuto un gesto così brutto. Purtroppo – conclude - non credo riavremo più il telefonino con tutti i ricordi ma spero che si possa fare chiarezza su quanto accaduto".

Sara Ferreri