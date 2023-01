Ricoverato dà in escandescenze e ferisce gli agenti: denunciato Sospetto caso Covid sul traghetto

Accusa un malore a bordo del traghetto e viene portato in ospedale per un sospetto caso Covid-19. È successo sabato sera, al porto. A chiedere l’intervento del 118, che ha mandato sul posto la Croce Gialla, è stato il personale a bordo di una nave proveniente dalla Grecia. Un passeggero di 57 anni non stava bene. L’uomo è stato portato in ospedale.

Sabato pomeriggio, invece, la polizia è dovuta intervenire nel reparto di Psichiatria, sempre all’ospedale di Torrette, per un paziente di 25 anni che era in stato alterato. Il personale sanitario non riusciva a farlo stare in camera così ha dovuto chiedere l’intervento di una Volante. Solo grazie all’intervento di quattro agenti, presi a calci e pugni, il giovane è stato bloccato e il personale ha potuto dargli un sedativo. Il 25enne è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

In merito ai contagi Covid il dato è in discesa nelle Marche stando all’ultima settimana: 1.969 nuovi positivi su 5.122 tamponi, quindi 1.181 in meno rispetto ai 3.850 della settimana precedente su oltre 7mila tamponi analizzati. Un calo legato anche al minore numero di test eseguiti. Scende anche l’incidenza che arriva a 130,92 su 100mila abitanti (rispetto a 255,98 di una settimana fa). Sono invece 39 in meno i ricoveri legati al covid negli ospedali marchigiani: da 158 passano a 119, di cui tre in terapia intenisva, quattro in semiintensiva, 112 in reparti non intensivi, oltre a 16 persone in osservazione nei pronto soccorso. In 7 giorni ci sono stati però 15 decessi legati al covid (il totale da inizio pandemia passa da 4.315 a 4.330), di cui tre nelle ultime 24 ore. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 4.779 di cui 17 con sintomi.