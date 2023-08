Ridere di noi per cambiare il mondo A Loreto arriva Giobbe Covatta

Divertimento assicurato questa sera (ore 21.15) in piazza Papa Giovanni XXIII, a Loreto. Sul palcoscenico, salirà infatti Giobbe Covatta, alle prese con il suo ultimo spettacolo dal titolo ‘Scoop (Donna Sapiens), da lui stesso firmato insieme a Paola Catella. Con questo lavoro il popolarissimo comico napoletano vuole dimostrare al pubblico, con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi, Covatta spazia dalla storia alla sociologia, passando per la medicina. Il risultato è che, da ogni punto di vista, il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna. Non mancano interviste impossibili con personaggi importanti che supportano tale tesi: da Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna, a un improbabile uomo del futuro che ci mette in guardia sui rischi di un mondo assoggettato all’arroganza maschile, passando per Nello, il povero membro maschile che chiede aiuto per le sue pessime condizioni di vita, schiavo dei ridicoli appetiti sessuali del suo padrone.

Giobbe Covatta dimostra nel suo modo comico e surreale il proprio amore e rispetto per le donne, a cui dedica nel finale un poetico omaggio.

Lo spettacolo è tratto dal libro ‘Donna Sapiens’, che ha come sottotitolo una domanda piuttosto eloquente: ‘Il maschio è una specie animale o una specie di animale?’. Esistono esseri umani che possano dirsi superiori ad altri? Per Covatta e Paola Catella, coautrice del libro, la risposta è decisamente ‘sì’. Non è questione di paese di nascita, cultura, religione, colore della pelle o conformazione fisica. La risposta è più semplice e inappellabile: in natura, l’essere superiore è la femmina. Per dimostrare questa tesi, gli autori hanno raccolto i pareri di esperti mondiali in ogni campo: dall’antropologo studioso di smartphone fossili al sociologo esperto di favole in cui la bella è sempre addormentata e il bullo sempre arrapato fino a Dio in persona, che si esprime tramite il suo profilo Instagram... Insomma, sul palco di Loreto il pubblico potrà ascoltare un racconto surreale, intelligente, esilarante, con un messaggio implicito: per cambiare il mondo non c’è nulla di meglio che ridere di noi stessi, dei luoghi comuni a cui troppo spesso non ci ribelliamo.