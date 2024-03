Ridotta la squalifica. L’Osimana respira

Ricorso accolto in parte quello dell’Osimana che comunque tira un sospiro di sollievo. La squalifica fino al 30 agosto 2025 viene ridotta di un anno. Lo stadio Diana rimarrà chiuso quindi fino al 30 agosto. Ieri si è svolta l’udienza per il ricorso presentato dalla società giallorossa a seguito della sanzione comminata dal giudice sportivo dopo gli ormai noti fatti di Massa Martana in Coppa Italia con le intemperanze dei tifosi giallorossi verso l’assistente. All’Osimana, difesa dal noto avvocato Mattia Grassani, rimangono confermate però le porte chiuse e campo neutro, le sanzioni pecuniarie (ammenda di euro 5000,00) e quelle individuali dei singoli atleti Bellucci e Riccardo Fermani (fino al 30 aprile) e Bambozzi (4 giornate). Una vittoria (sul campo) per i "senzatesta" era arrivata anche domenica, di misura, contro il Monturano grazie a un destro di Nicholas Fermani. Tre punti che mettono in cassaforte la salvezza e che tengono ancora accese le speranze per i playoff (seppur distanti 5 punti a 4 giornate dalla fine). Dove invece staziona un Castelfidardo (quinto) che fa l’exploit di giornata andando a vincere in casa dell’ormai ex capolista Civitanovese. Un Castelfidardo più forte anche delle assenze, visto che mister Giuliodori non poteva contare sugli squalificati Braconi, Nanapere e Cannoni. Per i fidardensi seconda vittoria consecutiva in trasferta e momento positivo che ormai dura da sei giornate. Il guizzo di Sidorenco a inizio partita decide la sfida (dove non è mancato il nervosismo in campo e anche all’esterno con le due tifoserie che sono venute a contatto nel dopo partita), come la deviazione provvidenziale di Sarti nel finale che manda il pallone a toccare la traversa dopo la semirovesciata di Verini. "Una vittoria importantissima, contro la capolista e in casa loro - commenta entusiasta Marco Giuliodori, allenatore dei fidardensi -. Abbiamo tenuto molto bene il campo concedendo solo un tiro dove il nostro portiere è stato bravissimo a gestire la situazione. Anzi in alcune situazioni avremmo potuto sfruttare meglio le ripartenze, ma sono cose che si acquisiscono con l’esperienza per una squadra giovane come la nostra". Notte fonda invece in casa Jesina che per l’ennesima domenica torna a casa a mani vuote, questa volta da Urbino, trafitta da Sartori a inizio secondo tempo. Sei sconfitte di fila, con un solo gol segnato e ben 14 subiti, numeri impietosi di una crisi che sembra non conoscere fine (quint’ultimo posto). Ora il campionato si ferma per due settimane per via dell’impegno con il Torneo delle Regioni e per le festività pasquali. Si riprenderà il 7 aprile con il derby Jesina-Osimana, mentre il Castelfidardo riceverà la Maceratese.